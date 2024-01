Una familia de Santa Cruz pierde todo lo que tenía en un incendio

Santa Cruz, Bolivia

Una familia que vive en la zona Clara Chuchío, en Satélite Norte, fue víctima de un incendio que consumió todas sus pertenencias. Según las primeras indagaciones, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito.

La propietaria del domicilio se encuentra muy devastada por el siniestro, ya que el esfuerzo de todo su trabajo quedó reducido a cenizas.

"Me duele ver tanto sacrificio de tantos años, yo me he privado de comprarme muchas cosas por tener mis cosas y se quemó. Me duele", dijo la afectada, aún conmocionada por el hecho.