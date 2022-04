Una madre y su hijo lo perdieron todo tras el derrumbe de su casa por las lluvias en San Luis

Después del desplome de un ambiente el día domingo de una vivienda, en el barrio San Luis de la zona de Cristo Rey, la Alcaldía de La Paz confirmó este lunes que obtuvo el permiso de los propietarios de las viviendas para la demolición controlada de tres ambientes en dos viviendas del sector para devolver la tranquilidad a los vecinos del lugar, sin embargo una mujer de 70 años que vive con su hijo desde hace 35 años lo perdió todo.

Silvia Angus recordó que el pasado sábado había ruidos indescriptibles y las paredes de su casa empezaron a agrietarse.

Relató que llamó a Emergencias de la Alcaldía de La Paz y de inmediato su personal se constituyó en la calle Bernardo Bitti, subiendo las graderías de la calle Landaeta, en la zona de Cristo Rey, en el macrodistrito Cotahuma.

“No logramos rescatar casi nada, pese a que contamos con la ayuda de por lo menos unas 15 personas de la Alcaldía, he llamado a los del 104 de Emergencias, me han ayudado, pero no hubo tiempo (para sacar pertenencias) por el movimiento de tierras”, dijo la mujer. Su hijo se encontraba sobre un colchón en el piso junto a su mascota, en la sede social.