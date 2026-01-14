Hasta el 'Ojo Ciudadano' de Notivisión llegaron imágenes registradas en el municipio de Warnes, donde se observa a varias vacas deambulando libremente por el mercado de la localidad, sin la presencia de su propietario.

Vecinos denunciaron que los animales caminaban por plena vía pública, cruzando de un lado a otro mientras mugían, generando preocupación entre transeúntes y comerciantes. La inusual escena fue presenciada por decenas de personas que se encontraban realizando compras o transitando por la zona.

De acuerdo con los denunciantes, la presencia del ganado representaba un riesgo, tanto para los propios animales, que podían ser atropellados, como para conductores y peatones, ya que podrían ocasionar accidentes o situaciones de peligro.

Las imágenes muestran a las vacas desplazándose sin ningún tipo de control por un área altamente concurrida, lo que evidenció la falta de supervisión y de medidas de seguridad.

Los vecinos pidieron la intervención de las autoridades municipales para identificar al dueño de los animales y evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse en zonas urbanas.

