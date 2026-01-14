Las autoridades de Malí detuvieron a Sinayogo Sinayoko, conocido como “el brujo de Malí”, tras descubrir que había estafado a sus seguidores con promesas de que la selección nacional ganaría la Copa Africana de Naciones (CAN). El arresto se produjo luego de la eliminación del equipo en cuartos de final frente a Senegal, cuando la población comenzó a cuestionar las promesas del marabú autoproclamado.

La investigación realizada por la brigada de ciberdelincuencia reveló que Sinayoko había recaudado más de 22 millones de francos CFA (aproximadamente 39.000 USD) a través de donaciones en Internet. La situación generó indignación y un grupo de personas se acercó a su domicilio tras el partido, por lo que la policía intervino para evitar incidentes.

De acuerdo con la investigación, Sinayoko no tenía antecedentes en prácticas espirituales y se había hecho conocido como activista político antes de autoproclamarse marabú. Según un colaborador cercano, “se autoproclamó marabú de la noche a la mañana, amasando una fortuna” mediante promesas falsas.

El detenido y dos de sus videógrafos colaboradores fueron puestos bajo custodia formal por estafa y charlatanismo digital. Las autoridades indicaron que, aunque la ley maliense penaliza este tipo de fraudes, fue difícil actuar preventivamente durante el torneo debido al fervor colectivo en torno al seleccionado nacional.

La eliminación de Malí llegó tras perder 1-0 frente a Senegal, que avanzó a las semifinales del torneo gracias al gol de Sadio Mané. Malí había sorprendido al eliminar a Túnez en octavos de final y había empatado en la fase de grupos con Marruecos, Comoras y Zambia. Las semifinales se disputarán este miércoles, con Senegal enfrentando a Egipto y Nigeria midiéndose con Marruecos.

