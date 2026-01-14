“Nos deben más de Bs 5 millones”: constructores se crucifican en protesta en Cochabamba

Trabajadores de empresas constructoras se crucificaron este miércoles en la plaza 14 de Septiembre, en la ciudad de Cochabamba, como medida de protesta para exigir el pago de deudas pendientes por parte de la Alcaldía.

El sector también resolvió instalar una vigilia en puertas del antiguo edificio municipal, mientras aguarda una respuesta oficial de las autoridades ediles.

Los movilizados señalaron que la deuda supera los 5 millones de bolivianos por obras ejecutadas desde 2023 y que la situación afecta a 20 empresas constructoras, de las cuales dependen alrededor de 70 familias.

“No nos pagan, necesitamos para mantener a nuestras familias, tenemos que pagar al banco”, expresó uno de los trabajadores durante la protesta.

Desde la Alcaldía de Cochabamba, el director de Comunicación e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, afirmó que detrás de la movilización existirían motivaciones políticas, y recordó que en reuniones previas con el sector se explicó que la demora responde a trámites administrativos vinculados al Gobierno nacional.

Ayaviri indicó que la restricción presupuestaria comunicada por el nivel central a inicios de este mes provocó el retraso en los pagos; sin embargo, aseguró que una vez aclarada esta situación, la Alcaldía realiza gestiones para cumplir los acuerdos asumidos con las empresas constructoras.

