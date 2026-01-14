TEMAS DE HOY:
Felcn Caso Botrading Cárcel de San Pedro Oruro

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El Alto: Vecinos bloquean vías y exigen transporte libre

Los vecinos del Distrito 6 de El Alto cumplen su tercer día de protestas contra sindicatos de transporte por el incremento de pasajes.

Juan Marcelo Gonzáles

14/01/2026 13:29

Foto: Bloqueo zona Alto Lima El Alto (redes sociales)
El Alto

Escuchar esta nota

Vecinos de la zona de Alto Lima, en inmediaciones de la avenida Huayna Potosí, bloquearon varias calles en rechazo a las medidas adoptadas por conductores de distintos sindicatos de transporte, principalmente por el alza de tarifas y el cobro por tramos.

La protesta es encabezada por habitantes del Distrito 6 de la ciudad de El Alto, quienes cumplen su tercer día consecutivo de movilizaciones y exigen la habilitación de un transporte libre vecinal como alternativa para la población.

Los manifestantes señalan que las actuales tarifas y el fraccionamiento del recorrido afectan a estudiantes, trabajadores y vecinos de la zona, motivo por el cual decidieron asumir medidas de presión con bloqueos.

El Distrito 6 está conformado por las zonas Ballivián, Los Andes, Alto Villa Victoria, Ferropetrol, Antofagasta y Alto Lima, sectores que dependen del transporte público para su conexión con otras áreas de la ciudad.

En esta área operan principalmente los sindicatos San Cristóbal, 18 de Diciembre y la línea de trufis 110, cuyos conductores son cuestionados por los vecinos.

Hasta el momento, no se informó sobre una convocatoria al diálogo ni un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales o del sector del transporte respecto a las demandas planteadas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD