El Alto: Vecinos bloquean vías y exigen transporte libre

Vecinos de la zona de Alto Lima, en inmediaciones de la avenida Huayna Potosí, bloquearon varias calles en rechazo a las medidas adoptadas por conductores de distintos sindicatos de transporte, principalmente por el alza de tarifas y el cobro por tramos.

La protesta es encabezada por habitantes del Distrito 6 de la ciudad de El Alto, quienes cumplen su tercer día consecutivo de movilizaciones y exigen la habilitación de un transporte libre vecinal como alternativa para la población.

Los manifestantes señalan que las actuales tarifas y el fraccionamiento del recorrido afectan a estudiantes, trabajadores y vecinos de la zona, motivo por el cual decidieron asumir medidas de presión con bloqueos.

El Distrito 6 está conformado por las zonas Ballivián, Los Andes, Alto Villa Victoria, Ferropetrol, Antofagasta y Alto Lima, sectores que dependen del transporte público para su conexión con otras áreas de la ciudad.

En esta área operan principalmente los sindicatos San Cristóbal, 18 de Diciembre y la línea de trufis 110, cuyos conductores son cuestionados por los vecinos.

Hasta el momento, no se informó sobre una convocatoria al diálogo ni un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales o del sector del transporte respecto a las demandas planteadas.

