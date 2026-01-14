TEMAS DE HOY:
Policial

Trasladan a dos peligrosos reos de Palmasola a Chonchocoro en La Paz

Según informó el coronel Roger Roca, subcomandante departamental de la Policía, la medida se aplicó tras detectarse que uno de los internos, había realizado movimientos para traficar armas dentro del penal.

Charles Muñoz Flores

14/01/2026 13:15

Trasladan a dos reos peligrosos de Palmasola a Chonchocoro en La Paz. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Bajo un fuerte operativo de seguridad, dos reos fueron trasladados desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, hasta el centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El traslado se realizó vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru, con custodia policial estricta.

Según informó el coronel Roger Roca, subcomandante departamental de la Policía de Santa Cruz, la medida se aplicó tras detectarse que uno de los internos, identificado como Paulo Enrique A.S., estaría vinculado al Primer Comando Capital (PCC) y había realizado movimientos para traficar armas dentro del penal.

“El traslado es una actividad procesal legal que establece la ley cuando un privado de libertad infringe las normas del régimen penitenciario. Tras una requisa y el hallazgo de pruebas, el juez ordenó su traslado a Chonchocoro, un penal de mayor seguridad”, explicó Roca.

El segundo reo, Jesús Daniel A.T., fue trasladado también por orden judicial, por el delito de violación agravada.

El traslado busca garantizar la seguridad dentro de los penales y prevenir la organización de delitos desde el interior de las cárceles, señaló la autoridad policial.

 

