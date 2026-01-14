Salieron a la luz impactantes testimonios que acusan a Julio Iglesias de abuso

Dos exempleadas de las residencias que Julio Iglesias posee en el Caribe denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales, agresiones y humillaciones por parte del reconocido cantante español. Las graves acusaciones forman parte de una investigación periodística realizada por elDiario.es y Univision Noticias, que se extendió durante tres años.

El trabajo incluyó entrevistas a 15 mujeres que trabajaron para el artista, además del análisis de documentos, mensajes privados y registros médicos. Según lo publicado, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, en propiedades ubicadas en Punta Cana y Lyford Cay.

Uno de los aspectos más alarmantes de la investigación apunta al rol de las responsables de la contratación y supervisión del personal doméstico. De acuerdo con los testimonios, no solo organizaban las tareas diarias, sino que también coordinaban la presencia de determinadas empleadas en la habitación del cantante una vez finalizada la jornada laboral.

Varias mujeres describieron un entorno marcado por el aislamiento, el control extremo y un clima laboral opresivo, atravesado por reiterados episodios de abuso y agresiones sexuales tanto en el Caribe como en Europa.

Qué dijeron las exempleadas de Julio Iglesias

Una de las denunciantes, identificada con el nombre ficticio de Rebeca, relató que Julio Iglesias la hacía acudir a su habitación tras finalizar su trabajo. Según su testimonio, allí sufría tocamientos, agresiones físicas y verbales, sin su consentimiento.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, declaró ante elDiario.es y Univision. También afirmó que algunos episodios habrían ocurrido en presencia de otra empleada con un cargo jerárquico superior.

La segunda denunciante, Laura —también nombre ficticio—, aseguró que el artista la besó y la tocó sin su consentimiento en reiteradas ocasiones. “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba”, relató, señalando que situaciones similares se repitieron en la piscina de la villa de Punta Cana.

Laura explicó que lo que inicialmente parecía “una casa de ensueño” terminó convirtiéndose en un espacio dominado por discusiones constantes, reacciones de enojo y un clima de intimidación. Definió al cantante como “una persona muy controladora” que ejercía su poder “a través del miedo”.

Según su testimonio, Iglesias amenazaba con despedir al personal y les repetía que trabajar para él era “lo mejor que les podía pasar”. El control incluía prácticas extremas como vigilar la alimentación, formular preguntas íntimas o imponer restricciones estrictas sobre la vida cotidiana de las empleadas.

Rebeca fue aún más contundente al describir las mansiones como “la casita del terror” y calificó la experiencia como “un drama, una cosa horrible”. En la propiedad de Punta Cana convivían cerca de diez trabajadoras domésticas, aunque documentos citados en la investigación indican que el número de empleados llegó a ser de 16 personas.

En su caso, el control también incluía la revisión arbitraria del teléfono celular. “Yo no dejaba el móvil con nada visible porque sabía que él lo iba a revisar”, afirmó, asegurando que estaba prohibido tomar fotografías dentro de la villa.

Qué reveló la investigación

De acuerdo con el informe periodístico, las condiciones laborales en las residencias de Julio Iglesias estaban atravesadas por una estructura jerárquica rígida, aislamiento y un clima permanente de tensión. Varias exempleadas señalaron que, incluso antes de ser contratadas, se les solicitaban fotografías personales y que muchas incorporaciones se realizaban por WhatsApp, sin entrevistas formales.

Una vez dentro de las propiedades, algunas mujeres denunciaron haber sido sometidas a preguntas de carácter sexual y a situaciones incómodas que, según relataron, formaban parte de un patrón reiterado de abuso de poder.

