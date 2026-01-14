El TSE confirma que ADN pierde su personería jurídica y queda fuera de las subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles que Acción Demócrata Nacional (ADN) perdió su personería jurídica, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazara la acción de inconstitucionalidad presentada por esa organización.

En conferencia de prensa, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que la decisión responde a que ADN no alcanzó el 3% de votación en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, requisito mínimo para mantener su personería jurídica.

“Al perder la personería jurídica, ADN no podrá participar en las elecciones subnacionales y se cancelan todas las alianzas que esta organización política haya firmado”, afirmó Ávila.

Entre las alianzas afectadas, el TSE informó que la alianza Nueva República queda automáticamente fuera de los próximos comicios subnacionales debido a la anulación de la personería de ADN.

Situación de UCS

El presidente del TSE también señaló que, por los resultados de las elecciones de 2025, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) estaría en la misma situación: al no alcanzar el 3% de votos, debería perder su personería jurídica. Sin embargo, este partido presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TCP, y aún se espera un fallo definitivo.

“La posición del TSE no ha cambiado desde un inicio: cualquier partido político que no logre el 3% debe perder su personería jurídica. En el caso de UCS, estamos a la espera de la respuesta del TCP”, indicó Ávila.

La decisión marca un reordenamiento del escenario político de cara a las elecciones subnacionales, dejando en suspenso la situación de UCS y consolidando la exclusión de ADN del proceso electoral.

