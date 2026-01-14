TEMAS DE HOY:
Tres engarrafadoras paralizan operaciones y complican distribución de GLP en Cochabamba

La paralización de operaciones en tres engarrafadoras privadas causó problemas en la distribución de GLP en los barrios, ante esta situación YPFB aumentó los volúmenes de despacho, según la Cámara Nacional de Distribuidores. 

Cristina Cotari

14/01/2026 14:53

Foto: Red Uno
Cochabamba

Tres de las cuatro engarrafadoras que operan en Cochabamba paralizaron sus actividades generando retrasos y dificultades en la distribución de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en distintos barrios, según la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP.

Un representante de la entidad informó que las tres engarrafadoras paralizadas son privadas y enfatizó que en este momento solo la planta de YPFB envasa el producto, una situación que reduce la oferta de GLP para la población.

 “Tres engarrafadoras privadas en Cochabamba no están operando. No están envasando, y esto complica la distribución”, remarcó.

Explicó que las engarrafadoras privadas no lograron concretar contratos para la distribución porque se les exige una serie de requisitos y trámites. 

Ante el problema, desde la entidad informaron que la planta de YPFB aumentó los volúmenes de despacho hasta en 3 mil unidades de garrafas al día, pero esto no logra abastecer la demanda porque el sistema de distribución no es adecuado.

“El camión sale a las 6:30 y llega a la Simón López entre las nueve a 10 de mañana, esa hora ya es tarde porque tienes una fila larga esperando, se tiene que mejorar y organizar eso para que no haya problemas”, acotó.


 

