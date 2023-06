Vecinos exigen el cierre definitivo de 'El Castillo' en el Plan 3000

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras la protesta que protagonizaron un grupo de padres de familia y vecinos de la zona, autoridades departamentales y municipales han tomado la decisión de clausurar temporalmente el establecimiento conocido como "El Castillo" ubicado en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz.

La medida fue implementada después de recibir acusaciones de funcionamiento ilegal y posibles violaciones a la ley; además de constantes hechos de inseguridad en la zona.

Pablo Mazzone, secretario de seguridad ciudadana, dijo al respecto: "Tenemos información de que este lugar operaba sin las licencias correspondientes y nos gustaría saber quién autorizó su funcionamiento y en qué horarios operaba".

El funcionario anunció que los guardias municipales se encargarán de custodiar el lugar durante los próximos seis días para evitar que vuelva a abrir sus puertas.

En tanto, el director de Turismo de la Gobernación, Rodrigo Barbery, indicó: "Queremos resaltar que, a pesar del secuestro de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, existen leyes y regulaciones que deben cumplirse. En este caso, el establecimiento no se adecúa a la Ley Departamental 147 de Turismo".

A pesar de la acción tomada por las autoridades municipales, los vecinos de la zona no están satisfechos y continúan exigiendo a los propietarios del establecimiento que trasladen "El Castillo" a otra área. Argumentan que la clausura temporal no es suficiente y que el lugar no debería operar en el Plan 3000.