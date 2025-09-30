Imágenes impactantes llegaron hasta nuestro medio mostrando cómo dos sujetos agreden salvajemente a un hombre para robarle en plena vía pública, en la intersección de la calle Potosí y la avenida Portales, zona norte de la ciudad.

El hecho ocurrió frente a testigos que no intervinieron. En el video se observa cómo los dos agresores salen de lo que sería un local y arremeten contra la víctima con golpes, derribándola al suelo. Mientras uno de los atacantes, vestido con pantalón corto color café y una mochila negra, revisa las pertenencias de la persona, su cómplice continúa propinándole golpes en la calzada.

En medio del forcejeo, el sujeto del pantalón corto logra sacar un celular del bolsillo de la víctima y guardárselo, mientras la agresión continúa. La escena ocurre ante la mirada pasiva de dos taxistas que presenciaron todo, pero no hicieron nada por auxiliar al afectado; uno de ellos incluso retiró su vehículo para observar desde la distancia.

VIDEO: Asaltan y golpean a transeúnte en Cochabamba, testigos miraron y no hicieron nada. Foto: Red Uno

Tras varios minutos de violencia, la víctima —visiblemente lastimada— se retira del lugar sin recibir ayuda. Vecinos de la OTB Portales denunciaron que este tipo de hechos no son aislados: “Esta situación no es nueva, se escuchaban gritos de una mujer, fue un escándalo”, relató una vecina. Otra exigió mayor presencia policial: “Pedimos más seguridad, patrullajes constantes. Aquí pasa seguido”.

La zona, considerada céntrica y con alta transitabilidad por la presencia de universidades y sitios turísticos, se ha convertido en un punto de riesgo para transeúntes, debido a que, según las denuncias, los delincuentes acostumbran a consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y protagonizar hechos violentos.

Los vecinos exigen a la Intendencia y a la Policía controles inmediatos y permanentes, ya que temen que la inseguridad siga creciendo y que, en cualquier momento, ocurra una tragedia mayor.

