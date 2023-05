[VIDEO] Brasileño acusa a su pareja de vaciar su tienda, los artículos superan los 40 mil dólares

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un acto de audacia capturado por cámaras de seguridad, una mujer protagonizó un robo impactante en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las imágenes muestran el momento exacto en que llegó con un vehículo y varias personas hasta la tienda, propiedad de su expareja, un ciudadano brasileño. La mujer no solo se llevó toda la mercadería del establecimiento, sino que también sustrajo dos motocicletas.

El ciudadano brasileño, afectado por el robo, acusó y denunció a su exnovia por el delito de robo. Con un valor estimado en más de $40.000, las pérdidas comerciales dejaron al propietario devastado. A pesar de presentar la denuncia correspondiente, la Policía no ha iniciado las investigaciones, lo que ha llevado a la víctima a solicitar ayuda a la Embajada de Brasil.

Mujer roba tienda de su exnovio brasileño y vacía la mercadería

“Quiero aclarar un tema, todos están preguntando porque mi tienda esta cerrada, hay muchos de mis clientes que están desconfiando y piensa que me fui del país, pero desgraciadamente estoy pasando por un tema muy complicado, una injusticia muy grande que me hicieron aquí porque soy extranjero, mi exnovia me ha denunciado con falsas denuncias y me ha robado toda mi tienda”, se escucha decir al hombre en el video.

Las imágenes del robo se han vuelto virales en las redes sociales, mostrando cómo la mujer violentó la puerta de la tienda para ingresar y llevarse la mercadería. Desde el incidente, el propietario no ha podido retomar su actividad comercial, puesto que la mercadería robada era su sustento.

“Me ha dejado en la calle, todo se ha llevado, porque la justicia boliviana no se mueve, no se que hacer, estoy desesperado, hace 20 días que no trabajo”, manifestó el denunciante.

Este asalto generó una gran indignación en redes sociales, y muchos expresaron su solidaridad hacia el propietario afectado. Se espera que las autoridades correspondientes tomen medidas prontas para esclarecer el caso y brindar justicia al ciudadano brasileño, mientras tanto, la Embajada de Brasil está evaluando la situación y colaborando con las gestiones necesarias para apoyar a su compatriota afectado en este difícil momento.