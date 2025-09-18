[VIDEO] Ladrón sorprendido en pleno robo, huyó dejando joyas y su gorra en la escena

Un intento de robo en el barrio Islas del Palmar, zona de Los Lotes en Santa Cruz, terminó de manera insólita cuando un delincuente, sorprendido por el propietario de la vivienda, huyó dejando una bolsa con joyas y hasta su gorra en la escena.

Según el relato de la víctima, el hombre trepó la reja del domicilio. “Entró a mi domicilio subiendo por la reja, un joven que estaba con una gorra y una polera deportiva. Ingresó a los tres cuartos, rompió la malla milimétrica con un cuchillo que sacó de la cocina”, explicó.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto trepó la reja para ingresar al domicilio. Sin embargo, su plan se frustró cuando un familiar de la víctima llegó a la vivienda, lo que lo obligó a huir de inmediato..

“Lo único que pudo robar es un reloj, porque cuando llegó mi hermano, es como si lo espantó y el ladrón simplemente escapó por el techo de la vecina”, relató la afectada.

El delincuente había reunido varias joyas en una bolsa, pero las dejó en una mesa, junto con la gorra que llevaba puesta. Estos objetos quedaron como evidencia del frustrado robo.

La Policía ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran claramente el actuar y la vestimenta del sospechoso, con el objetivo de dar con su paradero.

