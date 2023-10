Video: Los dueños de lo ajeno se llevaron una laptop de un vehículo estacionado

La Paz, Bolivia

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de La Paz, en la noche de este lunes. Dos jóvenes rompieron el vidrio trasero de un vehículo, se llevaron una laptop y otros objetos que tienen un valor de 1.200 dólares.

Todo quedó captado por cámaras de seguridad de la calle Capitán Ravelo de la ciudad de La Paz. Sucedió a las 20:45.

Sin embargo, cuando la víctima acudió a la policía, no le aceptaron la denuncia.

"He venido a la Felcc a hacer la denuncia y me dicen que si no tengo la factura de las cosas no pueden aceptar la denuncia. Son cosas que mis familiares me enviaron del exterior y tengo una factura que lo comprueba. Pero si recuperan solo me devuelven lo que tiene factura. ¿Dónde está la justicia?", reclamó.