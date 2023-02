[VIDEO] Viviendas destrozadas por inundaciones en el Norte de La Paz

La Paz

Tras el desastre ocasionado por la crecida de los ríos en el Norte del departamento de La Paz, existe gente que prácticamente lo perdió todo, como don Ismael que tiene 77 años, de los cuales hace 40 años vive en la comunidad de Candelaria en Guanay, con lágrimas de impotencia nos cuenta que el pasado sábado, el agua ingresó a su vivienda e hizo que sus paredes de adobe caigan.

“Yo me hice esta casa con todo mi esfuerzo, con todo sacrificio me hice esta casa, en aquel tiempo no había ni ladrillo, ni cemento, no había nada, en ese tiempo me hice mi casita, no me dio tiempo ni para sacar mis cosas, todo lo he perdido”, manifestó uno de los damnificados, don Ismael Mariaca de 77 años.