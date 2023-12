Vocal Tahuichi asegura que se tomará una decisión institucional sobre el congreso del MAS

Cargando...

Bolivia

La anulación de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión en defensa del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Lauca Ñ aún no fue notificada oficialmente al Órgano Electoral. Así lo afirmó el vocal Tahuichi Tahuichi en entrevista con Que No Me Pierda.

"Nosotros adoptaremos una decisión institucional una vez que se nos notifique formalmente cuando vayamos a leer el contenido de esa resolución. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral adoptará una postura institucional. Eso tomará su tiempo. Mientras no se lea el contenido, no podría especular sobre dichos de actores políticos. El Órgano electoral es serio, imparcial, independiente y técnico, en ese marco, haremos prevalecer la democracia, los derechos políticos", indicó.

También analizarán el plazo establecido. Sin embargo, también apuntó que una vez se tenga la notificación, la resolución podría ser "enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional" (TCP) "para ver si está apegada al derecho".

"La justicia electoral la administra el Órgano Electoral. El Régimen Electoral establece que en materia de recursos extraordinarios de revisión, el TSE adopta una decisión sin ulterior, es decir, una fase que culmina en esa etapa. En todo caso, estamos apegados a la Constitución Política del Estado y nuestras decisiones serán imparciales y técnicas", agregó.

