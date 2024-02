Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En los últimos días, los habitantes del municipio de Paurito, ubicado en Santa Cruz, han sido testigos de un suceso desconcertante que ha sembrado sorpresa y temor. Las cámaras de seguridad instaladas en un parque urbano capturaron imágenes de una extraña figura que ha dejado a muchos perplejos.

Según los testimonios recogidos, lo que parece ser una especie de burbuja emerge misteriosamente de una laguna ubicada en el parque. Esta extraña formación flota en el aire, avanza lentamente, se detiene en momentos puntuales y luego desaparece sin dejar rastro alguno. El fenómeno ha sido avistado en múltiples ocasiones por los vivientes del lugar.

"Yo me lo he topado varias veces, es como si tuvieran conciencia propia. No avanzan en zigzag sino de manera recta", declaró el testigo. "Una cosa es verlo por videos y otra tenerlos cerca", agregó.

Algunas teorías sugieren que este fenómeno podría tener un origen paranormal, ya que se han reportado la aparición de especies de burbujas de humo provenientes de las lagunas cercanas al parque urbano. "A partir de las 10 de la noche empiezan a salir. Ellos avanzan en forma lenta y no pisan el suelo", afirmó un testigo.

La constante presencia de estos fenómenos ha generado debate entre los residentes. "Estos fenómenos se ven cada noche", comentó un mototaxista local. "Pensé que era un mito del pueblo, pero ya en las cámaras se ve la mancha", agregó otro.

Este no es el primer incidente paranormal que ha sacudido a Paurito. En años anteriores, el pueblo fue el centro de atención debido a un incidente relacionado con estudiantes del colegio Gabriel José Moreno, quienes supuestamente resultaron poseídos tras jugar a la ouija.