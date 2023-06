Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La tragedia golpea a la familia Mamani Mollo, luego de que su pequeña hija, Sheila Mamani, perdiera la vida de manera trágica al ser arrollada por un trufi en el kilómetro 20 de la ruta a Camiri. El lamentable suceso tuvo lugar el pasado sábado 24 de junio, dejando a sus padres sumidos en una profunda devastación y demandando justicia a las autoridades.

Williams Mamani, padre de la menor atropellada, expresó con dolor: “Pedimos que se haga justicia porque la forma en la que le arrebataron la vida a mi hija fue inhumana. El conductor pasó por encima de ella con las dos llantas. Queremos que este conductor esté la cárcel y pague por lo que ha hecho. Pedimos ayuda a las autoridades para que se haga justicia”.

El conductor del trufi se encuentra detenido en la carceleta de La Guardia. Sin embargo, según señaló el papá de Sheila, el conductor no se comunicó con ellos desde el accidente y solo después de que la noticia se difundió, el abogado del chofer se puso en contacto con ellos. El padre añadió: “Hasta ahora, no ha asumido ninguna responsabilidad y todos los gastos han salido de nuestro bolsillo. La Policía no nos ha informado sobre la audiencia”.

La víctima tenía 3 años y no fue auxiliada inmediatamente.

Por su parte, Rosmery Mollo Tarqui, madre de Sheila, visiblemente afectada y entre lágrimas, clamó: “Quiero justicia para mi hija. Yo estaba justo en el momento en que el auto la atropelló. Vi cómo mi hija quedó atrapada debajo del vehículo. Cuando pasó por encima de ella con la primera llanta, pude ver sus ojos mirándome desde abajo. Pero cuando pasó la segunda llanta, su cabeza quedó destrozada y ya no pude verla moverse más”.

Rosmery continuó su relato, describiendo que todo sucedió en cuestión de segundos: “El auto arrastró a mi hija con su parachoques y la introdujo debajo de la llanta. A pesar de mis gritos desesperados, el conductor no detuvo el vehículo ni nos auxilió. Le suplicamos que levantara a mi hija y nos llevara a un hospital, pero fue el papá quien corrió y la cargó. Incluso el trufi no nos brindó asistencia rápida, nos hizo dar vueltas innecesarias. Cuando finalmente llegamos al hospital, nuestra hija ya estaba muerta”.

