Catalina Ortega tiene muchas facetas además de ser bailarina y miss; una de ellas es leer el tarot. Así, en "La Noche de la Gri" compartió cuales fueron los pedidos más extraños que tuvo de sus clientes y hasta los secretos de "algunas" famosas.

"La que no hace mil oficios se muere de hambre ", afirmó.

Catalina tiene muchos seguidores en sus redes sociales, principalmente TikTok, donde ha generado una gran comunidad que sigue sus transmisiones cuando lee las cartas del tarot.

Entonces, cuando Grisel le preguntó sobre lo más curioso que le solicitaron en una consulta privada, Alán interrumpió y aventuró que era el "salto del tigre".

La influencer respondió que no y que, si lo hicieran, les mandaría el "muerto que se sube" cuando uno está durmiendo.

Además, develó que "muchas personas del medio", tanto de Bolivia como de otros países, "trabajan con santería" para mantenerse jóvenes y bellas, que no es por las cirugías y maquillaje.

"Una señorita me pidió un amarre, pero quería con tres machos. También hay casos que te dicen: la (otra) se embarazó de mi esposo y quiero que pierda el bebé. Eso se puede hacer, pero en esa línea de 'estrangular', yo no me meto", aseguró.