Ambulancia con mujer embarazada a bordo vuelca tras violento choque con otro vehículo

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la avenida Cañoto, dejando daños materiales y heridos.

Ximena Rodriguez

21/01/2026 23:46

Santa Cruz

Un aparatoso accidente de tránsito se registró hace minutos en la intersección de la avenida Cañoto y primer anillo de la capital cruceña, donde una ambulancia que transportaba a una mujer embarazada terminó volcada tras ser impactada. Debido al estado de gestación avanzado de la paciente, otra unidad de auxilio llegó rápidamente al lugar para trasladarla de emergencia a un centro médico.

 

El fuerte impacto dejó al conductor del vehículo de salud con heridas visibles, según los vecinos, mientras que los daños materiales en ambos motorizados son de consideración. “La ambulancia venía circulando y el otro vehículo no respetó los destelladores y la chocó”, relató un vecino que presenció el siniestro.

