Corona, la revelación del trap boliviano, será el telonero de Daddy Yankee en Santa Cruz

Quedan pocas horas para vivir el concierto del año en Bolivia. Este sábado 24 de septiembre, la estrella boricua Daddy Yankee se presentará en Santa Cruz como parte de La Última Vuelta World Tour "Legendaddy".

Los organizadores ultimas los detalles y además anunciaron al artista boliviano que ofrecerá el show previo. Se trata de Corona, un joven artista de trap que ha logrado una ascendente carrera.

"Yo amanecí muy contento. Mis redes están explotando, todos me dicen: 'wow, vas a telonear a Daddy Yankee y yo hasta ahorita no me la creo ", aseguró el boliviano en entrevista con El Mañanero.

Corona destacó su presentación como un logro para el trap boliviano.

Adelantó que ya tiene un show armado de 30 minutos que mezcla todas sus canciones, desde las antiguas hasta las que están en su nuevo álbum. "Va a ser un show maldito", aseguró.

Los organizadores destacaron la trayectoria de Corona como el motivo para elegirlo como telonero del puertorriqueño.

En cuanto a la logística del concierto, Fuentes señaló que, por primera vez, se tendrá anillos de seguridad en la zona del estadio.

Reiteró que todo es por orden de llegada, nadie tiene un espacio específicamente asegurado. Entonces, estiman que la gente llegará muy temprano. Incluso, se sabe que ya hay personas que están empezando a hacer filas desde hoy y así lograr estar en primera fila.

A su vez, Gato Loco expresó su emoción por ser parte de todo el movimiento.

Asimismo, los organizadores recomiendan a las personas que aún no compraron sus entradas para el concierto apurarse porque quedan muy pocas.

"Corran por sus entradas, nos quedan muy poquitas en todos los sectores. Pueden ir a Farmacorp, Banco Fassil, hay más de 400 puntos y si no pueden entrar a www.ticketeg.com/#/daddy_yankee, una transferencia, código qr y tendrán en dos minutos la entrada en su mail. Llegan al estadio con su celular, escanean el código y van a disfrutar de Daddy Yankee y de Corona. No falta nada, no se queden sin su entrada. Estamos muy cerquita del sold out. Estamos tratando de realmente poder tener una logística muy cómoda para todos y no se van a arrepentir del tremendo show que viene", complementó el productor.