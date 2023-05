“Despertó y me dijo papá”, cadete despierta del coma y mueve sus extremidades superiores

Cargando...

Este jueves, el cadete Elan Condori despertó del estado de coma en el que se encontraba, desde el pasado 18 de abril, día en que cayó de aproximadamente 25 metros de altura, tras realizar el salto de la muerte, como parte de la demostración, en el aniversario del Colegio Militar.

El cadete Condori se encuentra internado en la Clínica del Sur de la ciudad e La Paz, según se conoce el cadete ya se encontraría moviendo sus brazos, pero también habría dicho algunas palabras.

“Él está evolucionando, lo que el doctor dice es que está avanzando, pero lento”, dijo el padre del cadete.

El progenitor señaló que el joven ya tiene movimiento en las extremidades superiores. Lo reconoció, miró a los ojos de frente y le dijo papá.

“Él despertó, abrió los ojos y y movió las extremidades superiores, las extremidades inferiores falta saber todavía. Esta entubado todavía, pero vocaliza”, puntualizó el padre del cadete.

Según los galenos el proceso de recuperación es largo, pero al parecer es alentador.

Según el abogado Omar Durán, exmilitar, si se recuperan de forma correcta y retoman la vida militar podrían quedar ubicados en el sector administrativo.

La abogada de los dos cadetes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, señaló que, el hecho de que recuperen su salud, no hace que se encuentren aún sanos.