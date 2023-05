Pareja planificó su propio secuestro; la madre de la joven pide que ambos reciban un castigo

La Paz

La policía procedió a la aprehensión de una pareja de jóvenes, los mismos fingieron un secuestro, sin embargo, estaban juntos, en el municipio de La Asunta en Los Yungas, de La Paz.

Según el hermano de la joven un audio y mensajes de WhatsApp, habrían llegado al celular de su madre, asegurando que la joven habría sido secuestrada por su padre, quien la trasladaba rumbo a Santa Cruz.

Además, señaló que el supuesto secuestrador la mantenía encerrada y que no le permitía tener contacto con nadie. Así mismo, habría indicado que encontró un celular desde donde pedía ayuda.

Por su parte, la madre de la joven dijo que ella le había hablado por teléfono, indicándole que ya fue rescatada por un varón y que se encontraba en La Asunta, por lo que acudió a la policía a sentar la denuncia por secuestro.

“Estaba en La Asunta me dijo, el chico ya me rescató. El chico estaba acostumbrado y parece que era su cómplice, el planeó todo esto, nosotros no sabíamos nada”, manifestó la madre.