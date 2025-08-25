"Esperamos que le den la libertad": Potosí, a la expectativa por la audiencia de Pumari

Este lunes se lleva a cabo una audiencia crucial en el proceso contra el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”. El dirigente fue trasladado desde el penal de Cantumarca (Potosí) hasta el penal de San Pedro (La Paz), donde se encuentra a la espera de comparecer ante la justicia.

“Esperamos que en esta audiencia a Marco le den la libertad para que pueda defenderse y que todos estos procesos que le están acusando, en el entendido que está 44 meses detenido. Potosí está en vigilia y exigimos la libertad de Marco Pumari y que hoy se haga justicia por él”, afirmó Roxana Graz, expresidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Este proceso toma relevancia tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó la revisión de las detenciones preventivas de varias exautoridades, incluyendo Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y el propio Marco Pumari. La medida abre la posibilidad de su liberación si se comprueba que las detenciones han excedido los plazos legales establecidos.

Por otra parte, dirigentes cívicos potosinos cuestionaron la falta de acciones por parte de las instituciones de derechos humanos. “Marco Pumari estuvo varios años con detención y el Defensor del Pueblo nunca se manifestó, él nunca movió ni un dedo. Entonces, ya es tarde su reacción”, expresó un líder cívico durante la vigilia.

“Nosotros como pueblo potosino estamos esperando que se haga justicia, que ya no se tenga en Bolivia detenidos políticos y, por lo tanto, queremos la libertad de Marco Pumari y de todos los presos políticos”, agregó Graz.

