"Este milagro se da cuando todo coincide": La emoción de Ian Vega al hablar sobre la dulce espera de su primer bebé

Santa Cruz, Bolivia

La familia de El Mañanero crece y la alegría en Red Uno es evidente. Ian Vega contó cómo, junto a Alejandra Suárez, esperan la llegada de su primer bebé y no pudo contener las lágrimas de la emoción, ya que es algo que estaban buscando hace varios meses.

Sin embargo, no fue un camino fácil hasta recibir la tan esperada noticia.

¿Quién fue el primero en saber del embarazo? No fue Alejandra.

"Yo me di cuenta antes porque yo le decía Alejandra que ya estaba embarazada y me decía: 'no, ¿qué te pasa? No, todavía, esto va a tardar un poco más'. Me di cuenta porque la sentía respirar doble. Cuando estaba dormida yo la miraba y respiraba más profundo de lo normal, en otro ritmo. Tenía un poco más de intensidad en todo, cuando salíamos a caminar, cuando todos sus sentimientos estaban multiplicados y yo decía que 'algo anda bien'. Entonces cuando le dije, ella me decía que no", detalló.