Caso Lorgio Sucedo Caso Roberto Baeza Caso Lorgio Saucedo

Fiscal Mariaca revela nuevos detalles sobre el caso Lorgio Saucedo

Una pista clandestina descubierta durante los operativos llevó a la apertura de una investigación por narcotráfico. 

Milen Saavedra

04/09/2025 23:27

Santa Cruz, Bolivia

La Fiscalía General del Estado reveló nuevos elementos sobre la desaparición y presunto asesinato de Lorgio Saucedo Méndez, de 36 años. El fiscal general Roger Mariaca confirmó que la principal hipótesis apunta a un secuestro que habría terminado con su muerte, y que la investigación derivó en la aprehensión de cuatro personas y el arresto de otras cuatro, mientras se abrió una investigación paralela por narcotráfico.

Según Mariaca, el Ministerio Público y la Policía Boliviana trabajan de forma coordinada para ubicar el cuerpo de Saucedo, desaparecido en Santa Cruz. Cuatro personas fueron aprehendidas y otras cuatro arrestadas por su presunta implicación directa en el secuestro.

Hallazgos e implicados

Durante el operativo, las autoridades identificaron una pista clandestina que, de acuerdo con los indicios recopilados, podría estar relacionada con el tráfico de sustancias controladas.

Este hallazgo motivó la incorporación de fiscales especializados en narcotráfico, quienes ahora trabajan junto a la fiscal asignada a delitos de secuestro y armas.

La audiencia de medidas cautelares para los cuatro aprehendidos, acusados de autoría y complicidad, se realizará en las próximas horas, según confirmó la Fiscalía.

Antecedentes de Saucedo y posibles conexiones

Mariaca informó que Lorgio Saucedo Méndez tenía antecedentes penales, incluyendo procesos por estafa, delitos patrimoniales y posibles casos de secuestro.

La autoridad también se refirió a la trágica muerte del padre de Saucedo, Lorgio Saucedo Jiménez, en 2020. Mencionó que Leonardo Vaca Diez, quien había sido absuelto en el caso del asesinato del padre, fue acribillado hace poco más de un mes en un hecho que también es objeto de investigación. No obstante, Mariaca subrayó que, de momento, ambos casos se consideran aislados.

Aseguró que se busca cerrar todas las hipótesis y llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales del crimen.

“Estamos trabajando para esclarecer los hechos y dar tranquilidad a la ciudadanía”, afirmó el fiscal general.

 

 

 

