Fundación Jubileo: “Bolivia podría empezar a importar GLP desde el segundo semestre del 2026”

Bolivia enfrenta desabastecimiento de GLP y largas filas; Fundación Jubileo advierte que la caída de producción nacional podría obligar al país a importar gas licuado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/01/2026 0:02

Foto: APG Bolivia
La Paz, Bolivia

En Bolivia, la escasez de gas licuado de petróleo (GLP) sigue afectando a la población, que debe enfrentar largas filas para abastecerse del combustible. La situación podría agravarse en los próximos meses, según advirtió el experto en hidrocarburos Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo.

Velásquez señaló que, de acuerdo con proyecciones de su institución, el país podría verse obligado a importar GLP desde el segundo semestre de este año.

“Esto responde a dos aspectos: por un lado, la caída en la producción de gas natural, algo similar a lo que ocurre con la gasolina y el diésel; producimos cada vez menos y eso nos obliga a importar para satisfacer la demanda”, explicó.

El especialista aclaró que Bolivia no necesitará importar la totalidad del GLP, pero sí una parte significativa, y advirtió que la producción continuará descendiendo, ya que “no es algo que se pueda revertir de la noche a la mañana”.

Velásquez atribuyó esta situación a políticas hidrocarburíferas de las últimas dos décadas que, según dijo, “dieron resultados negativos, porque la producción de gas está cayendo, hemos perdido el mercado argentino y estamos a punto de perder el mercado brasileño”.

El experto añadió que en un horizonte de dos años Bolivia podría incluso tener que considerar la importación de gas natural.

“Es un panorama sombrío y complejo. Bolivia está en una crisis energética desde 2023, cuando comenzaron los problemas de desabastecimiento. Es importante que los bolivianos comprendamos que esta crisis es resultado de decisiones políticas tomadas en los últimos años”, concluyó Velásquez.

