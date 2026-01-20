Gobierno califica de “improcedente” acción popular contra decreto que permite gestión presidencial digital

La Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto admitió una acción popular presentada por el abogado Wilmer Juan Vásquez Flores en contra del Decreto Supremo 5515. Esta norma permite al presidente Rodrigo Paz continuar con sus funciones gubernamentales desde el exterior mediante el uso de herramientas tecnológicas, sin necesidad de realizar una transmisión de mando.

Ante esta situación, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el Órgano Ejecutivo se presentará a la audiencia fijada para este martes 20 de enero para demostrar que el recurso carece de fundamento jurídico y que ya existe un precedente de rechazo sobre el mismo tema.

Denuncian duplicidad de recursos

García señaló que el accionante ya intentó frenar este decreto en otra jurisdicción sin éxito. "El 9 de enero una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le dijo a este mismo accionante: 'Esta no es la vía, no le puedo conceder la tutela'", afirmó la autoridad.

El viceministro cuestionó que se pretenda abrir una nueva competencia cuando la primera aún está en revisión. “No se puede abrir una segunda, tercera, cuarta acción tutelar, mientras la primera está todavía en revisión ante el Tribunal Constitucional, por lo que esta es una de las causales de manifiesta improcedencia”, aseveró.

Defensa del Decreto 5515

Sobre la validez de la norma, el viceministro recordó que toda ley o decreto goza de la presunción de constitucionalidad según la Ley 254. Además aseguró que la digitalización es una herramienta global.

“La digitalización de la administración pública no es un hecho que se haya inventado justamente para este viaje. Es algo común en diferentes países... todos interactuamos de manera digital y nosotros como abogados participamos de audiencias y presentamos memoriales de forma digital”, explicó García.

Asimismo, argumentó que, durante el reciente viaje del presidente Rodrigo Paz, no hubo transmisión de mando al vicepresidente para evitar una dualidad de funciones en asuntos de Estado: "No podría generarse una dicotomía del poder público cuando existiría un presidente firmando un acuerdo y al mismo tiempo otro presidente generando otro tipo de acuerdos".

La defensa oral del Gobierno en la audiencia de El Alto estará a cargo de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Transparencia.

