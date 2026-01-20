Gobierno integra ADSIB a la AGETIC para optimizar recursos y "limpiar" la imagen de la tecnología estatal

En un movimiento estratégico para la modernización del Estado, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5519, el cual establece el cierre de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) y la transferencia de todas sus funciones a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).

El director general ejecutivo de la AGETIC, Carlos Eduardo Rodrigo, justificó la medida bajo criterios de eficiencia administrativa. "Desde un punto de vista técnico y con un sentido de optimización de los recursos del Estado, no se justifica contar con dos instituciones que puedan tener funciones similares en temas de tecnología", explicó en Que No Me Pierda.

Denuncias de espionaje y "guerreros digitales"

Uno de los puntos más críticos de la declaración de Rodrigo fue la herencia recibida de gestiones pasadas, vinculada al uso de estas agencias como herramientas de control político. Según el director, en el pasado se utilizaba la infraestructura de interoperabilidad para la "absorción de datos" de forma irregular.

"Todo el mundo sabe que los 'guerreros digitales' utilizaron infraestructura tecnológica de AGETIC para poder conseguir información por parte de un punto de conexión, digamos, un SEGIP y transmitirlo a través de un punto", denunció Rodrigo, añadiendo que los protocolos de seguridad no cumplían con los estándares de cifrado para proteger la privacidad de los ciudadanos.

Ante este panorama, la autoridad fue enfática al señalar el cambio de rumbo de la institución: "Guerreros digitales no hay, no es un centro de espionaje". Aseguró que el objetivo actual es "limpiar una imagen empañada de una institución que ha sido vinculada con este tipo de actividades".

Optimización del "Despacho Virtual"

La integración de los servicios de la ADSIB (firma digital, dominios .bo y repositorios) a la AGETIC fortalecerá el ecosistema de ciudadanía digital. Un hito de esta transición es el desarrollo del Despacho Virtual del presidente Rodrigo Paz, que garantiza la gobernabilidad del primer mandatario mediante herramientas digitales seguras.

"Este despacho virtual responde a elementos normativos y nos permite crear un entorno colaborativo con herramientas que al presidente le van a permitir esa gobernabilidad", detalló el director, confirmando que el presidente ya utiliza su token criptográfico emitido por la nueva estructura de AGETIC.

Hacia la "Despapelización" y Ciberseguridad

Rodrigo informó que se trabaja en proyectos de ley de ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos para combatir el "Estado Tranca". Además, destacó el uso de tecnología blockchain para garantizar la transparencia: "Esta central de transparencia va a estar integrada por debajo de toda la arquitectura tecnológica del país y su misión es generar evidencias y guardarlas de manera inmutable... nadie va a poder alterar eso".

Finalmente, sobre el recurso humano de la desaparecida ADSIB, el director aclaró que la parte operativa será mantenida para garantizar la continuidad de los servicios de firma digital y dominios, aunque se optimizarán las áreas administrativas para evitar duplicidad de cargos.

