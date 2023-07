Gobierno intensifica operativos para combatir la explotación ilegal de minerales en el país

Bolivia

Que No Me Pierda conversó en exclusiva con el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, sobre la explotación ilegal de minerales en el país. La autoridad afirmó que se están intensificando los operativos de control para frenar esta perjudicial práctica.

El ministro destacó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es la entidad encargada de regular y supervisar las actividades mineras para garantizar que se lleven a cabo de manera legal. Reveló que, en el río Kaka, en el departamento del Beni, y el río Mapiri, en La Paz, son algunos de los lugares donde se han detectado agrupaciones mineras que operan sin los contratos administrativos correspondientes y sin la legalidad necesaria.

“Se va implementar la logística correspondiente para intervenir y paralizar este tipo de actividad que hacen daño a la economía del Estado Boliviano (...) No declaran la comercialización del oro, no pagan impuestos, no pagan regalías, no pagan canon de arrendamiento y esto va, prácticamente, en contra de los intereses económicos del Estado”, explicó la autoridad.