Grisel y doña Luisa se ponen a tono para mostrar la elegancia de la mujer de pollera

Santa Cruz, Bolivia

La reconocida influencer Doña Luisa visitó a "La Noche de la Gri" y lució un espectacular traje fucsia. Además, vistió a Grisel con una parada de color verde de pies a cabeza.

Se hizo conocida a través de TikTok y redes sociales, actuando en videos junto al actor y presentador Leonel Fransezze, a quien conoció hace 10 años como cocinera. Ahora son socios y protagonizan diversas campañas de empresas a nivel nacional e internacional.

"No me imaginaba, no sabía qué era TikTok. No estaba actualizada. Empezamos a hacer tiktoks durante la pandemia. Luego, empezamos a tener entrevistas y yo decía: 'bueno'. Después de meses, ya entendí. Ahora estoy contenta. Gracias a Leonel", contó.