Nueva viceministra promete trabajar “24/7” por la protección de los grupos vulnerables

La abogada y activista Jessica Echeverría fue posesionada como nueva viceministra de Igualdad y de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, cargo desde el cual aseguró que trabajará “24/7” para mostrar resultados concretos en la prevención y protección de los grupos más vulnerables del país.

En contacto con el programa Que No Me Pierda, Echeverría destacó que su prioridad será la prevención de la violencia hacia mujeres, niñas y niños, así como la protección de adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Lo que siempre estuvo ausente en el Estado fue la prevención. No podemos seguir solo sancionando; debemos prevenir desde los hogares y las unidades educativas”, señaló.

La viceministra recordó que este viceministerio no es nuevo, sino que forma parte del reordenamiento de estructuras del Ministerio de Justicia, pasando a depender del Ministerio de Presidencia junto al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

“Es el viceministerio que lucha por los niños, que lucha por las mujeres, que lucha por los adultos mayores, que lucha por las adolescentes, trabaja en prevención y protección. Eso específicamente”, explicó.

Explicó que su gestión buscará coordinarse con el Ministerio de Educación y las defensorías de la niñez para detectar y prevenir casos de violencia, especialmente dentro del entorno familiar, donde se registra la mayor parte de los abusos sexuales infantiles.

Echeverría también se refirió a la Ley 348, aclarando que parte del trabajo consistirá en garantizar su correcta aplicación, evitando su uso indebido en disputas familiares o civiles. Asimismo, destacó la necesidad de coordinar con la Asamblea Legislativa Plurinacional en la reglamentación de leyes recientes que protegen a niños y adolescentes, como la prohibición de matrimonios de menores y la protección de huérfanos de feminicidio.

“Este es un viceministerio de puertas abiertas. La vida de los niños es primero y urgente”, enfatizó la viceministra, quien agradeció la confianza del presidente y se comprometió a un trabajo constante para reducir los índices de violencia en el país.

