Oposición afirma que Choquehuanca cometió 'discriminación', mientras el MAS dice que fue malinterpretado

Bolivia

En un acto llevado a cabo en la ciudad de La Paz, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, generó controversia al tildar a los citadinos de "flojos". Sin embargo, este martes, la autoridad aclaró que sus declaraciones habían sido malinterpretadas y ofreció disculpas por el malentendido.

Las reacciones a las declaraciones de Choquehuanca no se hicieron esperar en un acalorado debate en el programa Que No Me Pierda.

El diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, afirmó que las palabras del vicepresidente reflejan actos de discriminación y racismo, y que su intención es distraer a los bolivianos de asuntos importantes, como la crisis económica. El diputado opositor también acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) y al vicepresidente de fomentar confrontaciones y divisiones entre los bolivianos.

"El Movimiento al Socialismo y el vicepresidente mantienen las mismas prácticas de siempre, (promover) la confrontación entre bolivianos (...). Lo que está haciendo el vicepresidente, David Choquehuanca, es replicar y convertirse en un 'mini' Álvaro García Linera, que busca confrontar a los bolivianos incurriendo en la discriminación", dijo el diputado opositor.

En tanto, el diputado 'arcista' por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, interpretó de manera distinta las palabras del vicepresidente.

Cuéllar sostuvo que Choquehuanca habló desde su conocimiento de la realidad boliviana y la discriminación que se vive en el campo por parte de algunos habitantes de las ciudades. Citando como ejemplos al expresidente cívico Rolando Cuéllar y a la exalcaldesa Angélica Sosa.

Mientras que la oposición acusa al vicepresidente de fomentar la discriminación y exige que asuma responsabilidad por sus palabras, los seguidores del MAS lo defienden, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que buscan desviar la atención de otros temas importantes.