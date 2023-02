“Podría considerarme un perseguido político”, Jerjes Justiniano fue citado por el caso Golpe I

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Este jueves se conoció que el exministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, fue citado a declarar en calidad de testigo por el denominado caso “Golpe I”. El abogado confirmó en el Programa Que No Me Pierda que está en Brasil por motivos de salud e indicó que analizará volver al país una vez se realice todos sus estudios médicos.

Justiniano relató que salió del país el pasado 3 de febrero y que seis días después (9 de febrero) le llegó la notificación a su domicilio. En ese momento, envió un memorial a la ciudad de La Paz justificando su ausencia, sin embargo, este fue rechazado.

“Lo que llama la atención es que en la imputación de Luis Fernando Camacho dice, claramente, que él participó del denominado Golpe de Estado por intermedio de su abogado Jerjes Justiniano, ¿Qué quiere decir esto?, que yo también habría participado”, dijo la exautoridad.

“Yo considero que existen, ya serios indicios, para empezar a sostener la idea de considerarme un perseguido político, va depender de como se desenvuelvan las cosas en los próximos días”, agregó Justiniano.

Sospecha de la actitud del Ministerio Público y lo acusa de ser 'tramposo', porque "citan en calidad de testigo y después, por la declaración que uno dé, cambian la figura”, agregó.

“El Gobierno está queriendo implantar una idea que es falsa. No me vengan a decir que en el 2019 hubo Golpe de Estado, eso no existió. ¿Quién anuló las elecciones? Evo Morales y ¿Por qué las anuló? Porque hubo fraude y encima ordenó que procesen a los miembros del Tribunal Supremo”, enfatizó el jurista.

Justiniano sufrió un paro cardiaco en julio del 2022 y en enero de este año volvió a tener molestias, por lo que afirmó que una vez se reestablezca su salud analizará si retorna al país, ya que esa es su prioridad, señaló en el programa Que No Me Pierda. “En el momento en que mi salud esté reestablecida, analizaré como está la situación para ver si vuelvo o no al país”, dijo.