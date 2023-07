Soledad Chapetón, tras detención domiciliaria: "Hay una mano política y abuso de poder"

Cargando...

El Alto, Bolivia

Este martes, la justicia determinó detención domiciliaria para la exalcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, por estar implicada en el presunto favorecimiento a una empresa que implementó el sistema de recaudo en el Wayna Bus, pero que supuestamente no entró en funcionamiento.

La exautoridad explicó que hay cinco denuncias en su contra que están en proceso de investigación.

"Hay una persecución judicial de la actual gestión para tapar su ineficiencia administrativa. Su respuesta de gestión no funciona ante la demanda de la población y quiere generar humos de distracción con estos procesos. Siempre he tenido la intención de coadyuvar, que hagan las investigaciones que vean necesarias, pero, como cualquier otra persona, exijo que los procesos de investigación y judiciales sean imparciales, eso es lo que uno espera", afirmó Chapetón en entrevista con Que No Me Pierda.

Así, aseguró que los informes de los actuales funcionarios públicos de la Alcaldía son hechos en base a instrucciones políticas.

"El abogado que ha estado en representación de la alcaldesa (Eva Copa), entre sus argumentos de descargo en audiencia, menciona que voy a obstaculizar la investigación y me puedo fugar, entre otros detalles. Dice que tengo cercanía con Samuel Doria Medina y me puedo escapar igual que Luis Revilla porque somos de la misma línea política, cosas que no tienen absolutamente nada que ver en un proceso judicial", detalló.

Además, comentó que el argumento que presentó la Alcaldía es un "informe circunstanciado" de auditoría interna hecho por funcionarios dependientes de la Alcaldía.

"Hay dos, sale uno en junio, una investigación en la que no me incorporan como posible responsable, pasan tres meses, y, por instrucciones de la actual cabeza de la Alcaldía, los auditores me incluyen en el proceso. Dudo del profesionalismo mismo de los auditores cuando ellos deben actuar de manera imparcial y no bajo instrucciones políticas de turno. Por esa razón, hay una mano política y de abuso de poder", afirmó.

De acuerdo con la denuncia, el sistema de recaudo del Wayna Bus fue licitado, sin embargo, no entró en funcionamiento, lo que evidencia un daño económico de Bs 2,3 millones.

"Es un absurdo que los representantes y voceros de la Alcaldía digan que por este caso no funcionan los Wayna Buses. Eso es totalmente falso. Estos accesorios que se han comprado es para la validación del cobro de los Wayna Buses y no tiene absolutamente nada que ver con la función del mismo servicio. La población demanda que la alcaldesa haga funcionar los Wayna Buses y casualmente sacan esto como una cortina de humo para tapar esta inoperancia que tienen hoy los administradores municipales", afirmó.

Respecto a la acusación de la alcaldía alteña sobre que no se presentó a las convocatorias realizadas como parte de la investigación, Chapetón respondió que tiene derecho a enfermarse y también trabajar.

"Siempre he acudido a las convocatorias de la Fiscalía. No es un caso, son cinco casos. Hay otros procesos de investigación en los que me presento cada semana a la Fiscalía a marcar biométrico, estoy arraigada y siempre he coadyuvado con la investigación. En las últimas convocatorias que hace la Fiscalía por este caso, me he ausentado, pero he justificado mi ausencia con respaldo de baja médica y de una obligación laboral necesaria que tenía que cumplir, pero al mismo tiempo solicito se me marque nueva fecha para prestar declaración", agregó.

En ese sentido, comentó que el lunes se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía.

"Yo le llamo abuso de poder de turno. Los de la Alcaldía además mienten para decir que no he coadyuvado, que me he ocultado o escapado, totalmente falso. Estoy aquí, voy a seguir en mi ciudad, en mi casa, en mi hogar para demostrar que he manejado la administración municipal lo mejor que se ha podido y que humanamente es imposible poder controlar una alcaldía con más de 4.000 funcionarios", aseveró.

Explicó que parte de sus funciones y atribuciones como alcaldesa, era firmar contratos. Asimismo, en este caso, como en los otros, indicó que presentó el informe legal y técnico respaldatorios con todos los descargos del cumplimiento en el procedimiento de esta adquisición.

Por otro lado, entre las determinaciones de la justicia, Chapetón debe cumplir su detención domiciliaria sin salida laboral, tiene arraigo y una fianza de Bs 70.000.

"Eso es otra vulneración a mis derechos, tengo una bebé de dos años, tengo responsabilidad económica y también de salud de mi mamá. No se ha tomado en cuenta. El monto también nos parece un exceso y el ilógico. Se supone que tengo presunción de inocencia, pero ahora dicen que tiene que ser proporcional y que, de acuerdo a la denuncia de esta supuesta malversación del recurso, me han interpuesto ese monto y también se ha apelado", detalló.

Entonces, la exalcaldesa apunta a tener fe, seguir creyendo en la justicia, pedirle y encomendarse a Dios porque es el que "conoce la verdad de sus acciones".

"Tengo mi conciencia tranquila, tengo mi corazón tranquilo, también mis manos limpias. Yo estoy segura de que tarde o temprano se va a demostrar la inocencia en mi caso de este absurdo y exceso que se ha cometido y se está cometiendo", añadió.