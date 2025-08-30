TEMAS DE HOY:
Tuto Quiroga: “Camacho y Pumari pagaron el precio por la movilización de los 21 días”

El candidato presidencial de Alianza Libre afirmó que la liberación de Marco Pumari y Luis Fernando Camacho marca un momento de alivio y recuperación de libertades, aunque no borra el sufrimiento vivido..

Naira Menacho

29/08/2025 22:21

Foto: Red Uno de Bolivia.
Potosí

El candidato presidencial por el Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, se refirió este jueves a la reciente liberación de Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, señalando que ambos "pagaron el precio" por su participación en la movilización de los 21 días en 2019.

Quiroga visitó a Pumari en Potosí, poco después de su salida del penal de Cantumarca. Aunque no pudo encontrarse con Camacho, aseguró que siguió de cerca su arribo a Santa Cruz.

“He visto que Camacho llegó y besó su suelo cruceño, y también el emotivo reencuentro familiar, sobre todo con su padre que también fue víctima de persecución. [...] Que Dios reconforte a las familias de Camacho y Pumari. Nada les va a devolver el dolor sufrido estos tres años en el caso de Camacho y cuatro años en el caso de Pumari, pero se respira libertad”, expresó Quiroga.

El exmandatario también mencionó que la liberación de Pumari coincidió con su visita a la festividad de Ch’utillos, en Potosí, motivo por el cual aprovechó para visitarlo personalmente.

Quiroga enfatizó que este momento debe leerse como una señal de esperanza y cambio en el sistema judicial del país. “Bolivia empieza a respirar libertad”, declaró en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

 

