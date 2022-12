¡Un milagro de vida! Taxista que fue apuñalado en el pecho por delincuente ya fue dado de alta

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Este miércoles fue dado de alta el taxista que recibió una puñalada en el pecho durante un atraco el pasado 6 de diciembre. El permaneció con el cuchillo incrustado por al menos 30 horas por la falta de recursos económicos para la cirugía.

“Agradezco a Dios, mi familia y toda la gente que me colaboró para poder salir de esta situación”, fueron las palabras del señor Jonathan Aquino al inicio de su entrevista en el Programa Que No Me Pierda.

La víctima relató lo que vivió la madrugada de ese martes, cuando fue interceptado por dos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros.

“Dos sujetos me hacen parar y me consultan la tarifa para la zona del Cambódromo sexto anillo. Llegando allí me cambian la ruta para el octavo anillo y (avenida) 2 de agosto, en ese momento les dije que no podía seguir porque el precio no era lo acordado para ese lugar. Ellos me ofrecieron 5 bolivianos más y yo acepté”, relató don Jonathan.

Él asegura que sus atracadores son de nacionalidad colombiana y dice que en lo único que pensó al momento de ser apuñalado fue en su familia.

“Me dijeron: ‘parcero no haga nada’, en ese momento el de atrás me agarró del cuello y me amenazaba con un cuchillo de cocina. Yo les dije que no me hagan nada que les daría todo. De un momento a otro uno de ellos se vino con fuerza sobre mi y me apuñaló”, continuó.

Don Jonathan estuvo varias horas con el cuchillo en el cuerpo debido a que no tenía dinero para poder pagar la cirugía en una clínica privada, “quería sacármelo yo mismo”. Hasta que fue trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde estuvo hospitalizado hasta la fecha.

De igual manera, reclama a la Unidad de Tránsito la devolución de su vehículo ya que es su única fuente laboral para llevar el sustento diario a su familia. Pide ayuda a la población.

Las personas que deseen colaborar al señor Jonathan Aquino pueden comunicarse a los teléfonos: 78004055 - 77008907 o también pueden realizar su depósito al: Banco Fie - Cuenta: 40003549633 - Nombre: Blanca Aquino - C. I. 3384771