"Vi a mis papás y quería ayudarlos", Kiara salvó a su familia de un terrible accidente

La Paz, Bolivia

El pasado miércoles, una familia se precipitó por un barranco de más de 100 metros de profundidad mientras viajaban en su vehículo por la carretera Apolo-Mapiri, en el departamento de La Paz. En ese momento, Kiara, una niña de tan solo 7 años, se convirtió en toda una heroína al decidir escalar en medio de la noche hasta llegar a la carretera para pedir ayuda.

En una entrevista exclusiva con el programa "Que No Me Pierda", Kiara y sus padres compartieron su experiencia. La pareja afirma que su pequeña hija es su ángel, ya que si ella no hubiera pedido ayuda, no saben qué hubiera pasado con la familia.

El padre, visiblemente emocionado, relató los angustiantes momentos del accidente: "Fue una tragedia que ocurrió debido a una falla mecánica que hizo que perdiéramos el control del volante y nos precipitáramos".

Aseguró que él intentó ayudar pero no tenía suficiente fuerza a consecuencia de los golpes. "En la noche, recobré el conocimiento y escuché los gritos de mi hija desde lo alto, diciendo '¡Mamá, papá!' Hasta ahora, todavía no puedo creer que mi hija haya logrado subir en medio de tanta oscuridad".

Kiara, por su parte, compartió su experiencia: "Yo estaba dormida cuando el auto volcó. Al despertar, no quería abrir los ojos, pensé que mis papás estaban muriendo. (...) Yo estaba afuera del auto y trepé. No sentí miedo en ese momento".

La madre de la valiente niña agregó: "Gracias a Dios y a mi hija, estamos vivos. Ella me decía que su papá se estaba muriendo, y yo le negaba que subiera. Mi hija es un verdadero ángel para nosotros".

La historia de Kiara y su acto heroico ha conmovido a la comunidad, demostrando que la fuerza y la determinación pueden superar incluso las situaciones más difíciles.