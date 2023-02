El método 12-3-30 es la rutina viral de TikTok perfecta para perder peso

Cargando...

El método 12-3-30 consiste en caminar en una cinta con una inclinación del 12% durante 30 minutos un total de tres millas, lo que equivaldría a unos cinco kilómetros. No tiene más. Este entrenamiento tan sencillo es lo que ayudó a la influencer Lauren Giraldo a perder 13 kilos y que, gracias a sus excelentes resultados, se ha viralizado en TikTok y ha conquistado a muchas personas que andaban en búsqueda del entrenamiento perfecto para adelgazar.

Andar con inclinación tiene beneficios similares a un entrenamiento de running de tiempo similar, solo que es mucho más asequible para aquellas personas que no están acostumbradas a salir a correr y que, por tanto, tienen más probabilidades de sufrir lesiones en las articulaciones. Además, es un entrenamiento perfecto para principiantes, porque te ayuda a agarrar el ritmo para iniciarte en un estilo de vida activo.

Para iniciarte en este método tan solo necesitas programar la cinta de correr con los parámetros indicados. Es cierto que si no estás acostumbrada a hacer deporte puede resultar algo arduo al principio, pero una vez que agarres el ritmo verás que es un deporte perfecto para iniciarte, completar tu rutina y obtener múltiples beneficios más allá de la pérdida de peso.

Método 12-3-30 para perder peso

El principal atractivo de este método y por lo que se hizo viral en redes sociales es por su efectividad a la hora de perder peso. No obstante, no basta únicamente con correr en la cinta para conseguir el objetivo. Es necesario complementarlo con una dieta equilibrada, no necesariamente restrictiva, que te ayude a llevar un estilo de vida saludable y conseguir el déficit calórico necesario para perder peso.

Si no estás acostumbrada a llevar un ritmo de actividad deportiva es normal que al principio te resulte duro y exigente. No te presiones. La clave del éxito está en ir poco a poco hasta que consigas completar los 30 minutos en la cinta. Adapta el ritmo del ejercicio a tu nivel y ve aumentando tu intensidad conforme vayas consiguiendo avanzar.

La pérdida de peso con este método va acompañada de una tonificación general, porque trabajas todo el cuerpo mientras te ejercitas. Especialmente reforzarás los músculos de piernas, glúteos y todo el tronco inferior. Es fundamental que el entrenamiento vaya precedido de estiramientos posteriores para evitar calambres y reducir al máximo las temidas agujetas.

Otros beneficios del método 12-3-30

Este método, además, cuida de tu salud cardiovascular porque reduce la presión arterial y vigila el sobrepeso. Cuando caminas en pendiente, o como es el caso, corres con cierta inclinación, se genera un mayor esfuerzo cardiovascular que activa las pulsaciones y te ayuda a cuidar tu corazón.

Con el tiempo notarás que la sensación de cansancio disminuye, por lo que mejorará tu calidad del sueño y te liberará del estrés de la rutina y sus consecuencias para la salud física y mental. La clave está en la respiración. Mantén una postura erguida para tener el pecho despejado e inhala y exhala con un ritmo continuo, similar al del yoga o pilates. De esta forma controlarás el estrés y podrás extrapolar las ventajas al resto de ámbitos de tu vida.

Este reto viral, a diferencia de muchos otros que puedes ver en redes sociales, es saludable y efectivo siempre y cuando se combine con un estilo de vida saludable y, si te sientes preparada, con otros ejercicios de mayor intensidad. Sigue los pasos de Lauren Giraldo para bajar de talla de forma saludable y mejorar considerablemente tu calidad de vida.