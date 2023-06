Médicos de la Caja Petrolera advirten con paro de 48 horas ante la falta de medicamentos

Cargando...

La Paz

Los médicos de la Caja Petrolera de la zona de Obrajes cumplen siete días de protesta y advierten con un paro de 48 horas ante la falta de medicamentos y equipos médicos para la atención hospitalaria.

"Vamos a radicaliza nuestras medidas y nada raro que ente el lunes o martes entremos en un paro de 48 horas ",

Según los galenos, hasta el momento no hay soluciones a sus demandas porque manifiestan que no existen medicamentos suficientes especialmente para paciente oncológicos, asimismo, existen equipos en mal estado que son reparados de manera momentánea, pero no existe un cambio estructural.

Además, manifestaron que pretenden que se devuelvan montos asignados a la época de pandemia