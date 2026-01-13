Detectan una misteriosa señal de 10 segundos proveniente de los confines del universo

Un equipo internacional de astrónomos logró captar una poderosa señal de 10 segundos proveniente del universo profundo. La ráfaga, denominada GRB 250314A, se originó cuando el universo tenía apenas 730 millones de años (aproximadamente el 5% de su edad actual), lo que la convierte en una de las señales más antiguas y distantes jamás registradas por la humanidad.

El origen: Una supernova del amanecer de los tiempos

La señal es en realidad un brote de rayos gamma, la forma de luz más energética y poderosa del cosmos. Los científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) creen que proviene de una supernova: la explosión de una estrella masiva al colapsar, según informa Daily Mail en un extenso reportaje.

Debido a que la luz funciona como una "máquina del tiempo", al observar este evento los investigadores están mirando lo que ocurrió hace 13,000 millones de años.

Se cree que un estallido de rayos gamma llamado GRB 250314A (en la imagen) es la fuente de una misteriosa señal recibida desde 13 mil millones de años luz de distancia.

El misterio que desconcierta a la ciencia

Lo que más ha sorprendido a los investigadores no es solo la distancia, sino la naturaleza de la explosión. Según dos estudios publicados recientemente en la revista Astronomy & Astrophysics:

Identidad "Moderna": Se esperaba que las primeras estrellas del universo fueran mucho más calientes, volátiles y diferentes a las actuales. Sin embargo, los datos muestran que esta supernova antigua es casi idéntica a las explosiones estelares modernas.

Composición inesperada: El hallazgo sugiere que las estrellas del universo temprano podrían haber tenido una estructura y elementos similares a los de nuestro sol, contradiciendo teorías previas sobre la evolución cósmica tras el Big Bang.

Impresión artística de la supernova GRB 250314A mientras explotaba durante los primeros mil millones de años después del Big Bang.

Tecnología de punta en el espacio

La señal fue detectada inicialmente el 14 de marzo de 2025 por el satélite SVOM (Space Variable Objects Monitor), un proyecto conjunto entre Francia y China.

Meses después, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA confirmó el descubrimiento al capturar el resplandor residual de la explosión. "Solo el Webb podía mostrar directamente que esta luz provenía de una supernova", afirmó Andrew Levan, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de Radboud.

"Este evento es extremadamente raro y emocionante. Solo un puñado de brotes de rayos gamma han sido detectados en el primer milenio del universo en los últimos 50 años", señaló Levan.

¿Representa un peligro para la Tierra?

Aunque los rayos gamma son capaces de dañar el ADN y los tejidos humanos, los científicos aclararon que la señal llegó a nuestro planeta con una intensidad sumamente débil debido a la enorme distancia recorrida. El destello fue captado exclusivamente por instrumentos de alta precisión y no representó riesgo alguno para la vida en la Tierra.

