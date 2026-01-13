Ni inglés ni señales de radio: El "idioma" que compartimos con las abejas podría ser el mismo de los aliens

La búsqueda de inteligencia extraterrestre ha enfrentado siempre un muro invisible: la falta de un código común. Sin embargo, un grupo de científicos australianos sostiene que hemos estado ignorando a los mejores traductores del planeta. Las abejas melíferas, a pesar de tener cerebros del tamaño de una semilla de sésamo, poseen la llave de lo que podría ser el lenguaje universal.

El factor abeja: Inteligencia en miniatura

¿Por qué estudiar abejas para hablar con alienígenas? Para los científicos, estos insectos son "aliens terrestres". Separadas de los humanos por 600 millones de años de evolución, las abejas han desarrollado una fisiología y una estructura social radicalmente distintas. No obstante, comparten con nosotros una capacidad asombrosa: la lógica matemática, según informa Daily Mail en un extenso reportaje.

Investigaciones lideradas por el Dr. Adrian Dyer, de la Universidad de Monash, han demostrado que las abejas pueden:

Sumar y restar: Resolución de problemas aritméticos básicos para obtener alimento.

Entender el "cero": Un concepto abstracto de alta complejidad que muchas civilizaciones humanas tardaron siglos en formalizar.

Reconocer símbolos: La capacidad de asociar un signo gráfico con una cantidad numérica.

Matemáticas: La constante del universo

La teoría sugiere que si dos especies tan diferentes como una abeja y un humano han convergido en el uso de las matemáticas para entender su entorno, es muy probable que una inteligencia en otro sistema solar haya hecho lo mismo.

"Ahora que sabemos que las abejas pueden resolver problemas matemáticos, tenemos una base sólida para pensar en cómo intentar comunicarnos con una inteligencia alienígena", explica Dyer al citado medio. Esto valida los esfuerzos históricos de la NASA, como el Mensaje de Arecibo o los Discos de Oro de las Voyager, que utilizan constantes físicas y números binarios en lugar de palabras.

Si las abejas pueden comprender las matemáticas, los extraterrestres podrían compartir esos mismos conceptos universales. Esto significa que los intentos de comunicarse con las matemáticas, como la cubierta de los discos dorados de las Voyager Uno y Dos, podrían tener éxito.

Un protocolo de "Pasos de Bebé"

Debido a que las distancias estelares hacen imposible una charla fluida (un mensaje a la estrella más cercana tardaría más de 4 años en llegar y otros 4 en volver), los científicos proponen que el contacto no debe intentar imitar una conversación humana, sino un intercambio de datos lógicos.

El plan consiste en enviar información codificada en binario (0 y 1). Según el estudio, al igual que entrenamos a las abejas mediante recompensas y repetición de patrones lógicos, la humanidad podría establecer un marco de lenguaje común con otra especie mediante "pasos de bebé" matemáticos, construyendo un vocabulario universal desde lo más simple a lo más complejo.

Este descubrimiento nos recuerda que, antes de intentar descifrar jeroglíficos cósmicos, debemos entender que el lenguaje del universo ya se habla en los jardines de nuestra propia casa.

