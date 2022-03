¡A los 69 años! ‘Abuela Fitness' causa furor al debutar como modelo de lencería

Chile

Gladys Bravo, conocida en Chile como "la abuela fitness", a sus 69 años tomó un nuevo desafío alejado del mundo del fisicoculturismo, y optó por uno que explotó su sensualidad, como modelo de un catálogo de lencería.

“Modelar lencería no me dio pudor, porque en mi perfil también he subido fotos sensuales, en pijama con ropa interior, pero cosas útiles. Como la que me pidieron también era elegante y sutil, acepté encantada”, dijo para el medio local LUN.