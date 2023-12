¿Bad Bunny pudo haberse retirado de la música? El cantante aseguró que 'tiene una vida'

Mundo

Hace unos días el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny realizó un live, desde su cuenta personal de Instagram, para responder a la pregunta de sus seguidores que le preguntaban si se retirará de los escenarios.

El cantante inició el live contando una anécdota, que lo remontó hasta el año 2022, cuando lanzó su álbum “Un Verano Sin Ti”, que dejó una huella significativa en el panorama musical latino, que fusionaba ritmos diversos, se convirtió en uno de los más escuchados del año.

El intérprete de ‘Mónaco’ reflexionó sobre el impacto de su álbum anterior y compartió que logró tanto con “Un Verano Sin Ti” que podría haberse retirado y no volver a hacer música, asegurando que sería difícil para alguien igualar o replicar lo que logró.

El “Conejo Malo” compartió su perspectiva sobre la fama y cómo esto ha impactado en su vida, aseguró que no es diferente a cualquier otra persona, experimenta días buenos y malos, indicando que cada día es una lucha.

“Soy un ser humano y tengo una vida igual que ustedes. A veces me siento triste, a veces me dan ganas de llorar, a veces me dan ganas de apretar un botón y hacer que el mundo explote y a veces lo quiero salvar”, sentenció.