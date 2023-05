Bianca Foianini y su primera vez en un micro: "Siempre hubo autos en casa"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La empresaria Bianca Foianini contó, en las redes sociales, que nunca había subido a un micro de transporte público en Santa Cruz de la Sierra. Además, la joven afirmó que siempre hubo autos en su casa.

"Primera vez que me subo a un micro en mi ciudad, así que ... (risas). Nunca lo había utilizado aquí, pero obviamente cuando vivía en Argentina o en cualquier otra parte del mundo sí, pero nunca tuve la oportunidad, así que gracias", le dijo Bianca a Andrés Salvatierra, desde el asiento de un micro.

"Me siento super cómoda", agregó y al ser cuestionada por qué nunca antes había subido al micro dijo que no tuvo la oportunidad.

"Todas las distancias que he tenido, gracias a Dios, han sido cerca. Por ejemplo, vivo a dos cuadras de la fábrica o yo me hago mi círculo de vida muy cerca como para no tener que transitar mucho porque el tránsito me quita mi energía. Siempre hubo autos en mi casa", comentó.

La respuesta de usuarios en redes sociales no se hizo esperar, pues memes y videos se viralizaron rápidamente.

Algunos memes sobre Bianca.

Asimismo, comediantes hicieron también su versión de este momento viral.