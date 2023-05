Estudiante roció gas pimienta a su profesor por confiscarle el celular durante el examen

Estados Unidos

Este caso está siendo muy criticado luego de su difusión en todas las redes sociales. Para algunos es justificable, pero para otros merece hasta la expulsión. Se trata de un profesor que fue atacado con gas pimienta por una de sus estudiantes tras confiscarle el celular con el que trataba de plagiar durante un examen en una escuela secundaria de Antioch, California,Estados Unidos.

Otros de sus colegas intentaron calmar a la estudiante, pero fue complicado, ya que ella reaccionó de una forma inesperada tras su enojo: rociarle con el aerosol químico. El docente cayó inmediatamente el suelo y quejándose del dolor. Pese a la agresión, la joven no se rendía con su propósito. “Mi teléfono, necesito mi teléfono”, exigía a gritos la alumna, mientras que el maestro respondió con un rotundo “no”.

De acuerdo a la descripción del sitio web Reddit, en el que fue publicada la grabación de la escena, no sería la primera vez que el profesor es atacado por sus estudiantes. “Hace dos meses, este mismo maestro recibió un puñetazo en la cara de otro estudiante por llevarse el teléfono de un chico haciendo trampa en un examen”, se lee.

El video fue compartido también en Twitter, plataforma en la que varios usuarios reaccionaron y se cuestionaron por la falta de respeto a los maestros en EE. UU.

"No puedo esperar a ver los comentarios que dirán que estaba justificado porque el maestro le ‘robó' el teléfono. No, ella debería ser expulsada", "No está justificado, además del hecho de que debería ser suspendida no solo por su comportamiento, sino también por tener un arma en la escuela", "Deberían arrestarla", "¿Alguien más puede notar que estos maestros no tienen nada bajo control? Es necesario que haya más autoridad presente allí", fueron algunos comentarios.