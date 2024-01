BTS, Adele, y Katy Perry, dentro del 'playlist' de la NASA para su viaje tripulado a la luna

Cargando...

La NASA trabaja en la elaboración de la playlist que se convertirá en la banda sonora oficial de la próxima misión lunar. La lista ya fue publicada en las principales plataformas de streaming e incluye a artistas como Adele, BTS, Katy Perry, Coldplay, Bruno Mars, Ariana Grande, David Bowie o Michael Jackson.

Ellos son solo algunos de los 200 artistas que formarán parte de esta expedición y que podrán decir, de forma oficial, que ellos también estuvieron en la luna. Obviamente, hay música para todos los gustos, de todos los géneros y ritmos posibles, aunque se observa la falta de un apartado latino, ya que toda la propuesta sonora es anglosajona.

Además, la tripulación de la Artemis II sigue recibiendo sugerencias para su playlist espacial, que empezó a crearse en 2019. Se trata de la misión lunar que la NASA está preparando para conmemorar el 50 aniversario del Apolo 11.

Obviamente, en este listado no pueden faltar canciones con claras referencias espaciales como "Space Oddity" de David Bowie, "Fly me to the moon" de Frank Sinatra, "Man on the Moon" de R.E.M., "Rocket Man" de Elton John, "Blue Moon" de Billie Holiday, "Drops of Jupiter" de Train, "Walking on the moon" de The Police, "Spaceman" de The Killers, "Across the universe" de The Beatles, "Skyfall" de Adele, "A sky full of stars" de Coldplay, "New moon on Monday" de Duran Duran, entre muchos otros, publica Los40.com.

Asimismo, el listado es una auténtica maravilla de referencias como "E.T." de Katy Perry, "Learn to fly" de Foo Fighters, "Dancing in the moonlight" de Toploader, "NASA" de Ariana Grande, "We're all made of stars" de Moby, "Lights" de BTS o "Moon is up" de The Rolling Stones, entre muchas otras.

La NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) ya anunciaron a los cuatro astronautas que emprenderán un viaje alrededor de la Luna a bordo de Artemis II. Esta será la primera misión tripulada en el camino de la NASA hacia el establecimiento de una presencia a largo plazo en la Luna para la ciencia y la exploración.

El vuelo, que se basará en la exitosa misión sin tripulación Artemis I, completada en diciembre, sentará las bases para la llegada de la primera mujer y la primera persona negra a la Luna mediante el programa Artemis, allanando el camino para futuras misiones de exploración humana a largo plazo a la Luna y, más adelante, a Marte. Este es el enfoque de exploración “de la Luna a Marte” de la NASA.

Conoce la playlist:

