Daddy Yankee: El reguetonero que se convirtió en predicador

Internacional

Luego de haber dejado la música hace un par de meses, Daddy Yankee dio su primera prédica en la iglesia. “Dios nos da talento, y si bien es cierto que podemos llegar lejos sin él, yo soy la prueba de ello. Yo pensaba que a mí no me paraba nadie…luego después de un concierto en Colombia, me vi al borde de la muerte”, aseguró el ex reguetonero.

En su prédica, reflexionó, todas las veces que él estuvo al borde de la muerte, desde niño, puesto que fue herido de bala con un rifle AK40. “Yo sé que es estar al borde de la muerte y yo le dije a Dios que se me revivía yo le iba a servir”, sostuvo el ahora predicador.

El ex reguetonero, contó su historia a las personas que los miraban expectante de las palabras que iba a decir, pues dejó la fama por seguir los designios de Dios.