Antonela Roccuzzo ya no es solo la acompañante del mejor jugador del mundo; es una potencia indiscutible en la industria de la moda. Tras un 2025 consagratorio donde protagonizó su primera tapa de Vogue, la rosarina volvió a romper internet por partida doble: primero, con una sofisticada producción para Harper’s Bazaar México, y luego, con un look deportivo que redefine el concepto de "audacia".

El "Animal Print" que paralizó Instagram

Acostumbrada a los tonos neutros y estilos minimalistas para su rutina de entrenamiento, Antonela decidió arriesgar. Frente al espejo, la empresaria posó con un conjunto de Adidas que captura todas las miradas: un set de corpiño deportivo escotado y calzas con estampado de leopardo en tonos marrones, según publica el portal TN.

Para elevar el look, añadió un toque vanguardista con mangas negras independientes y zapatillas sporty en negro con franjas plateadas. Con el pelo suelto y lacio, demostró por qué es la máxima referente del estilo athleisure (atlético y sofisticado) a nivel global.

"Me estoy poniendo en el centro": Una Antonela más madura

Más allá de las cámaras, Roccuzzo abrió su corazón en una entrevista profunda con la editora Majo Guzmán. Sumergida en una pileta con un elegante body de Bottega Veneta y joyas de Tiffany & Co., Antonela reflexionó sobre su presente:

"En este momento me siento más madura, dándole importancia a las cosas que de verdad merecen la pena. Mis hijos están más grandes ahora y eso me permite disfrutar algunas cosas de mí misma que antes no podía hacer".

La influencer confesó que, aunque la maternidad fue el cambio más grande de su vida, hoy está viviendo una etapa de reencubrimiento personal: "Me estoy valorando a mí misma de una forma distinta, poniéndome también en el centro. Esto es algo nuevo", afirmó con sinceridad.

Un despliegue de lujo internacional

La sesión de fotos para la revista estadounidense fue un desfile de las firmas más exclusivas del mundo, consolidando su rol como embajadora de la elegancia:

Drapeados estructurales: Lució un vestido color visón de Magda Butrym y un diseño amarillo strapless de la misma firma.

Elegancia clásica: Un modelo de cuello halter firmado por Carolina Herrera .

Sensualidad pura: Un impactante vestido color vino de Alaïa con la espalda totalmente abierta, adornado por eslabones plateados de Tiffany.

Con esta combinación de confesiones íntimas y elecciones estéticas arriesgadas, Antonela Roccuzzo confirma que el 2026 es el año en el que, finalmente, decidió brillar con luz propia, más allá del apellido que lleva.

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Antonela Roccuzzo en su nueva tapa de moda. (Foto: Danny Cardozo para Harper's Bazaar)